WRC 9: svelati i bonus della Digital Edition e preorder

NACON e KT Racing sono liete di svelare i bonus pre-order e i contenuti della Digital Deluxe edition di WRC 9, il videogame ufficiale del FIA World Rally Championship. Il gioco arriverà il 3 settembre 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Epic Games Store, e in seguito anche per PlayStation 5, Xbox One Series X e Nintendo Switch.

WRC 9 Digital Deluxe Edition include tutto quello che i fan possono sognare per un’esperienza WRC totale. Dotata naturalmente del gioco base, per i giocatori che non riusciranno ad aspettare oltre, quest’edizione garantisce un accesso anticipato di 48 ore prima della release ufficiale, quindi a partire dal 1° settembre. L’esclusiva Digital Deluxe include inoltre 3 mesi di abbonamento a WRC +, la video piattaforma ufficiale del campionato. Trasmette in diretta tutte le tappe della stagione e include analisi di esperti, profili dei piloti e molto altro ancora.

La Digital Deluxe edition di WRC 9 include i 3 DLC con ancora più contenuti ufficiali:

Una bonus car, la leggendaria Toyota Corolla WRC, vincitrice del campionato 1999, che ha un impressionante record di piazzamento sul podio nel 95% delle gare in cui ha partecipato, una vera icona nelle mani dei piloti più famosi di sempre!

Una tappa super speciale, Il Barcellona Super Special Stage, uno dei tracciati più tecnici della stagione, dritto nel cuore di Barcellona. Con strade strette e piene di curve, richiederà una concentrazione estrema.

Un vantaggio importante, all’inizio della Modalità Carriera di WRC 9 sarà presente uno staff con più esperienza per garantire un piccolo boost alle performance.

Bonus Preorder: