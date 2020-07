The Dark Pictures Little Hope: ecco la data d’uscita

Bandai Namco ha appena annunciato la data d’uscita di The Dark Pictures Little Hope, secondo episodio della serie horror “The Dark Pictures Anthology”. Attraverso il sito ufficiale di Supermassive Games e di PlayStation Blog, con le parole del Series Director ed Executive Producer, Pete Samuels, veniamo a sapere che il gioco sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 30 ottobre 2020, proprio in concomitanza con la festa di Halloween, che potrebbe essere momento ideale per provare la modalità giocatore singolo, oppure condividere l’esperienza con un amico online grazie alla modalità Storia Condivisa, o ancora, con un massimo di 5 giocatori, in Serata al Cinema.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto. Vi ricordiamo che il gioco inizialmente sarebbe dovuto uscire quest’estate, ma in seguito all’emergenza Covid-19 è stato rimandato all’autunno.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope sarà disponibile nelle versioni Standard, Limited e Collector’s Edition con alcuni bonus per la prenotazione. Il gioco è attualmente prenotabile sugli store digitali e presso i rivenditori che partecipano all’iniziativa.

La Limited Edition include i giochi Little Hope e Man of Medan, una mappa in tessuto di Dark Pictures, due spille da collezione per la mappa e una confezione in metallo (con 4 spazi), il tutto a un prezzo davvero speciale.

Collector's Edition include il gioco Little Hope, una mappa in tessuto di Dark Pictures, due spille da collezione per la mappa, una confezione in metallo (con 4 spazi) e una replica della bambola di Mary del 1692. Questa edizione è disponibile esclusivamente presso lo store online di BNEE