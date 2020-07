Oneplus Nord: Leakata la qualità della fotocamera

Le novità su OnePlus Nord sembrano non finire mai, Seppure l’annuncio dello smartphone avverrà ufficialmente il 21 luglio, una quantità sempre maggiore di Leak sta circolando per il web. Vi avevamo già parlato del Design esterno del dispositivo in un nostro precedente articolo e nonostante abbiamo ancora pochissime informazione per quanto riguarda le specifiche Hardware del dispositivo, sembrerebbe che la qualità della fotocamera sia stata leakata da una fonte affidabile.

Infatti, il dispositivi, sembra avere una fotocamera a 4 lenti con un sensore da ben 48MP, un obiettivo grandangolare da 8 MP, un modulo macro da 5 MP e una modalità portrait da 2 MP. Per quanto riguarda la videocamera frontale, invece, le voci non sono ancora confermate, si dice che sia di 38MP.

Le notizie e i leak sul nuovo dispositivo di Oneplus sembrano arrivare in modo perpetuo, e mancano ancora circa 3 settimane per la sua rivelazione. Sicuramente, in questo lasso di tempo continueranno ad arrivare ancora più informazioni e, come sempre, noi saremmo pronti a tenervi informati.