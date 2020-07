The Umbrella Academy Season 2: ecco il nuovo trailer

Il trailer di The Umbrella Academy Season 2 è appena uscito, e sembra che le cose diventeranno ancora più strane. Basato sulla serie di fumetti scritta dal frontman di My Chemical Romance Gerard Way e illustrata da Gabriel Bá, The Umbrella Academy parla di un gruppo di supereroi che sono stati tutti adottati per combattere il crimine quando erano bambini ma sono diventati amari e disillusi da adulti. Si riuniscono dopo la morte del padre adottivo Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore) e devono lavorare insieme per fermare un’apocalisse imminente. Quindi si verificano un’estrema quantità di problemi, inclusi i viaggi nel tempo e il ritorno di un vecchio alleato, e la stagione termina in un luogo particolarmente interessante. Non lo rivelerò in caso qualcuno non lo avesse ancora visto, ma dovreste probabilmente scoprirlo prima di dare un’occhiata al trailer della Stagione 2 perché rivela alcuni importanti punti della trama.

È difficile prevedere quale sarà la direzione di questa seconda stagione, ma si può capire che da queste prime sequenze che ne vedremo delle belle. La prima stagione è un adattamento abbastanza lento del primo arco narrativo principale, e ci sono stati cambiamenti parecchio significativi rispetto ai fumetti originali, ma sicuramente non sono andati a compromettere la narrazione. The Umbrella Academy Season 2 uscirò in esclusiva su Netflix il 31 luglio. Per ulteriori informazioni sulle uscite Netflix di questo mese, potete leggere questo articolo.