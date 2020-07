Con Android 11 arrivano nuove Emoij

Le Emoticons (o Emoij) hanno radicalmente influenzato il nostro modo di comunicare. Seppure molte persone sia diffidenti, è inutile negare che le simpatiche faccine colorate sui nostri dispositivi, non solo rallegrino lo spirito di una conversazione, ma anzi, la rendono più espressiva e diretta.

Vi abbiamo già parlato in precedenza di Android 11 e del Q&A organizzato da Google per rispondere alle domande sul nuovo sistema operativo. Tra le tante novità, è prevista l’aggiunta di ben 117 nuove emoij; Alcune di esse sono già visibili sul Gboard, che si sta preparando per accogliere le nuovi arrivi. Per visionarle di persona, vi basterà aggiornare la versione di Gboard alla 9.6.2.319852869. La lista completa delle Emoij è visibile qui.

Nonostante tutto, dobbiamo informarvi che non tutte sono visibili, in quanto solo alcune applicazioni in Beta sono attualmente pronte al loro supporto, quindi, purtroppo, saremmo costretti ad aspettare la release del nuovo OS per poterle usare a pieno.