Tron 3 potrebbe diventare presto realtà su Disney +

Tron 3 potrebbe diventare presto realtà. Almeno stando al dirigente musicale della Disney, Mitchell Leib, che afferma di aver avuto di recente conversazioni su come far muovere il sequel nella giusta direzione. Inoltre, Leib ritiene che i tempi siano maturi e che la sceneggiatura che già hanno sia eccezionale. L’ultimo film del franchise, Tron Legacy, è stato rilasciato nel 2010, e pur avendo avuto successo, non è stato un grande successo per gli standard Disney, portando “solo” 400 milioni di dollari al botteghino. Durante una recente intervista, Mitchell Leib ha spiegato che, con l’avvento di Disney +, ora ci sono più opportunità per Tron 3. Ecco cosa ha dichiarato a riguardo:

“Ora con Disney +, penso che ci siano opportunità di creare contenuti che altrimenti non saremmo stati in grado di creare perché siamo nel mondo del cinema. Siamo nel grande settore del cinema e, a meno che non ci sia una grande idea per un film non la facciamo, non facciamo piccoli film. Ci dedichiamo solo ai successi al botteghino da miliardi di dollari. Da un lato, è fantastico. D’altro canto, è una situazione molto stretta in cui operare, e Disney + penso che possa offrirci l’opportunità di espanderci e diventare molto più diversificati nel tipo di contenuto che possiamo creare. Daft Punk ha un po’ di società di sviluppo televisivo e cinematografico. Quindi ho pranzato con Paul Hahn per proseguire un po’ la conversazione iniziale, che stiamo pensando di fare un sequel di Tron ora, stiamo guardando Tron 3. E abbiamo una sceneggiatura fantastica, intendo una sceneggiatura davvero fenomenale di cui siamo molto entusiasti. Considerando che i tempi non erano giusti per averlo fatto anni fa, penso che sentiamo tutti che i tempi adesso sono maturi, e sento che abbiamo imparato molte lezioni dall’ultimo film”