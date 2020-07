Il Nuovo Galaxy Note 20 sarà rivelato ad Agosto

Il Nuovo Galaxy Note 20 è sicuramente uno degli Smartphone più attesi degli ultimi tempi, e nonostante ci siano stati diversi leak a riguardo, come vi avevamo accennato in passato per quanto riguarda la colorazione color bronzo, il dispositivo sembra finalmente avere una data di annuncio ufficiale.

Come confermato da Samsung Mobile con il suo ultimo tweet, il dispositivo verrà annunciato il 5 Agosto di quest’anno. Oltre a questo, possiamo dire ben poco, visto che le specifiche tecniche del dispositivo rimangono ancora un mistero; nonostante ciò, alcune “voci di corridoio” non confermate parlano di un display ad alta efficienza da 120Hz sul modello Galaxy Note20 Ultra, nuovi Chipset Snapdragon 865 Plus e Exynos.

Inutile dire che, per informazioni più precise e dettagliate, non ci resta che aspettare che il mese di luglio passi. Per tutti gli interessati, ricordiamo ancora una volta che l’annuncio e il reveal del dispositivo sono previsti per il 5 Agosto 2020. Come sempre, vi terremo aggiornati su eventuali novità e leak.