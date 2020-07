Microsoft spinge sugli upgrade gratuiti alla next-gen

Una cosa di cui Microsoft va sicuramente fiera, è il sistema dello Smart Delivery, da noi detto Consegna Intelligente. Sbandiera questa feature per Xbox Series X sin dall’inizio ed effettivamente può prospettarsi un’ottima proposta. Per chi non lo sapesse, tale sistema permetterà ad una cerchia di titoli selezionati, di poter essere portati su Xbox Series X dopo averli acquistati sulla generazione corrente, Xbox One e per di più con un netto miglioramento (sarebbe a dire il passo successivo, l’ Ottimizzazione) sotto i punti di vista tecnici, tutto ciò in modo completamente gratuito. A quanto pare, Microsoft non sta solo ricordandolo agli utenti e futuri acquirenti, soprattutto ci tiene a farlo sapere agli sviluppatori.

Quanto detto nelle ultime righe, proviene dai colleghi di Video Games Chronicle i quali, attraverso alcune fonti, hanno saputo che la divisione Xbox ha incoraggiato gli sviluppatori nell’offrire le versioni next-gen gratuitamente dei titoli comprati precedentemente su quella che sarà la vecchia generazione. Inoltre, altra cosa di rilievo, agli sviluppatori è stato detto che non possono chiedere ai giocatori di pagare per un servizio come questo seguendo una modalità simile ad un DLC.

Starà agli sviluppatori, alla fin dei conti, decidere se offrire questa opportunità o meno e, sempre loro, avranno la possibilità di offrire il titolo Ottimizzato sotto forma di sconto se si possiede già la copia old-gen. Comunque, sono già molti i titoli che utitilizzeranno i privilegi dello Smart Delivery. Tanto per nominarne alcuni, tale sistema sarà usato da Assassin’s Creed Valhalla, Cyberpunk 2077 ed Halo Infinite.

Un portavoce di Microsoft ha parlato ai ragazzi di Video Games Chronicle, dicendo loro che saranno gli sviluppatori ed i publisher a decidere, a lavoro ultimato, come “consegnare” il loro gioco, affermando poi che la divisione Xbox sta lavorando con tutte queste persone per fornir loro la miglior possibile esperienza in base ai loro bisogni.

Proprio seguendo le ultime righe poco sopra, possiamo discutere l’esempio di NBA 2K21 che ha già chiarito quale sarà il suo sistema. I giocatori che vorranno passare alla versione next-gen “senza alcun costo aggiuntivo”, dovranno acquistare la versione a $99.99 del gioco. Altrimenti, dovranno acquistare nuovamente il gioco all’uscita delle nuove console. Proprio per questo, speriamo di poter vedere più titoli possibile che sfrutteranno il sistema dello Smart Delivery; di sicuro molti giocatori ne sarebbero contenti. Intanto, vi ricordiamo che il giorno 23 Luglio si terrà lo showcase di Xbox Series X ed i suoi titoli first-party. Ovviamente saremo al lavoro per portare a voi le news dell’evento.