Mascherine della Disney per aiutare la Croce Rossa

Già dal mese scorso Disney Italia ha deciso di creare una raccolta fondi per aiutare la Croce Rossa Italiana. Oggi shopDisney lancia anche in Italia la linea di mascherine in tessuto riutilizzabili per uso non medico, ispirate ai personaggi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars e pensate per i bambini e tutta la famiglia. Queste mascherine permetteranno di devolvere il ricavato delle vendite a diverse realtà della Croce Rossa in Europa, compresa la Croce Rossa Italiana. Mike Stagg, General Manager, The Disney Store and shopDisney EMEA ha dichiarato:

“Ci auguriamo che la donazione di risorse economiche e delle mascherine in tessuto da parte di Disney contribuisca a portare conforto e sostegno ai bambini e alle famiglie in difficoltà durante questo periodo così complesso.”

Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana ha commentato:

“La donazione da parte di Disney, che ringrazio a nome di tutta la Croce Rossa Italiana, avrà un impatto importante nelle comunità in cui operiamo. Avremo infatti la possibilità di potenziare ulteriormente i nostri servizi in risposta alla pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze socio-economiche”

Le mascherine in tessuto Disney saranno disponibili da domani in pre-ordine su shopDisney.it in confezioni da quattro al prezzo di €22 ciascuna, e saranno spedite a partire da agosto. Tutte le informazioni relative alla cura delle mascherine, comprese informazioni sul lavaggio e sulla vestibilità, sono disponibili su shopDisney.it.