Paper Mario The Origami King: nuovo video gameplay

Che ci crediate o meno, c’è un nuovo gioco di Paper Mario la cui uscita è prevista per il prossimo venerdì in esclusiva per Nintendo Switch. Nintendo, proprio oggi, ha rilasciato un breve video gameplay per rendere l’attesa meno snervante per il nuovo titolo Paper Mario The Origami King.

Tale video è lungo esattamente 30 secondi ma dà nuovi scorci di gameplay da intravedere che non si erano mai visti prima d’ora. Alcune di queste nuove immagini, includono semplicemente la vista del personaggio principale Mario e dei suoi amici, in aggiunta ad alcune sequenze del combat system, unico del titolo.

Il trailer finisce poi rivelando quello che sembra essere una sorta di nuovo boss, un enorme uccello fiammeggiante. Se non altro, The Origami King ha stile da vendere e questo nuovo trailer lo mostra e come.

C’è da dire che per quanto la serie di Paper Mario abbia avuto sicuramente un gran successo, gli ultimi capitoli Sticker Star e Color Splash sono stati un pò sotto tono rispetto a quanto ci si potesse aspettare, almeno per la critica specializzata. Paper Mario The Origami King sembra possa portare una ventata d’aria fresca dato che conterrà sicuramente una narrativa di prim’ordine come sempre, mentre il sistma di combattimento è ancora da vedere. A questo link, che porta al sito ufficiale, trovere più informazioni. Rimanete con noi per aggiornamenti.