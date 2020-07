DiRT 5: trapelato l’upgrade gratuito su PS5

DiRT 5 della Codemasters sarà una delle uscite più importanti tra i titoli di terze parti per la fine di quest’anno. Arriverà sulle console current-gen e poi sulle next-gen. Proprio riguardo a ciò, Microsoft ha fatto sapere che il racing game è al momento tra i titoli che supporteranno lo Smart Delivery, quindi Ottimizzazione per la next-gen a costo zero. Questo, per quanto concerne Xbox Series X ma, per Playstation 5?

Ebbene, Codemasters non ne ha ancora parlato ufficialmente ma, da un trailer spiccato in rete a questo indirizzo, ormai rimosso, sembrerebbe arrivare la stessa modalità per la nuova console Sony. Il video non è più disponibile, ma i colleghi di PSU hanno riportato che nella descrizione del video su YouTube, citava proprio il passaggio gratuito da Playstation 4 a Playstation 5. Inoltre, il trailer vociferava del ritorno di modalità amate dai fan del gioco da corsa, incluse Gymkhana, Ultra Cross, Rally Raid, Ice Breaker ed altro ancora.

Non manca molto all’annuncio ufficiale da parte di Codemasters, che rilascerà con ogni probabilità il video in questione. DiRT 5 uscirà per Playstation 4, Xbox One e PC il 9 Ottobre e, nello stesso anno, uscirà per Xbox Series X e PS5.

Vi invitiamo a rimanere con noi di GamesVillage per possibili informazioni nel prossimo futuro.