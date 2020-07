The Last Of Us Part II domina le vendite digitali di Giugno

Senza probabilmente alcuno stupore per molti, l’ultima fatica di Naughty Dog, The Last Of Us Part II, è arrivato a dominare le vendite digitali, posizionandosi come top-seller nello store Playstation nel mese di Giugno.

Il Playstation Blog ha riportato la notizia, sbandierandola come un trofeo, del titolo di Naughty Dog che si è posizionato in cima alla classifica sia in Nord America che Europa nel mese di Giugno. Il gioco è uscito il 19 Giugno, surclassando titoli del calibro di Call of Duty Modern Warfare e Grand Theft Auto 5 in Nord America, mentre ha fatto scalare FIFA 20 e Modern Warfare rispettivamente al secondo e terzo posto.

Tutto ciò, chiaramente, non è una sopresa data l’obiettiva bellezza del titolo, uscito appunto in questo mese. Sony infatti, annunciò a soli tre giorni passati dall’uscita del titolo, che quest’ultimo aveva già venduto 4 milioni di copie in totale. Questo ha reso il gioiello di Naughty Dog il titolo più rapidamente venduto dell’intera generazione, tra le esclusive Playstation 4, il chè è sicuramente impressionante, considerando il successo di Final Fantasy VII Remake all’inizio dell’anno.

The Last Of Us Part II è disponibile per Playstation 4 e potete dare una lettura alla nostra recensione, qualora non abbiate ancora avuto modo di provarlo.