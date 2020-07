La piattaforma streaming Chushou chiude

La piattaforma cinese di streaming, Chushou ha chiuso, l’ultima vittima nel mercato di streaming live dominato da Tencent.

Chushou ha ricevuto un investimento di circa $ 77 milioni da Google all’inizio del 2018 e ha raccolto un totale dichiarato di circa $ 128 milioni da quando la piattaforma è stata fondata nel 2011. Altri investitori in Chushou includono Qiming Venture Partners, GGV Capital, Shunwei Capital, AlphaX Partners, e iQiyi di Baidu.

Tencent controlla le due più grandi piattaforme di gioco live streaming in Cina, Huya e DouYu . Inoltre, gestisce la sua piattaforma Penguin Esports auto-sviluppata e possiede quote di minoranza nelle piattaforme di streaming live Bilibili e Kuaishou.

Mentre Tencent sta consolidando il suo dominio sul mercato in Cina, la società ha rilasciato una nuova piattaforma di streaming live in Occidente. Il servizio di nome Trovo ricorda da vicino la piattaforma di streaming live di proprietà di Amazon, Twitch nel suo aspetto e funzionalità. Huya di proprietà di Tencent ha perseguito una strategia simile con il lancio di Nimo TV in paesi come Brasile, Indonesia, Vietnam,Tailandia e Messico nel 2018.

Al di fuori della Cina, Mixer è l’ultimo servizio ad arrendersi alla concorrenza della sua piattaforma di streaming live, principalmente Twitch, poiché cesserà l’attività il 22 luglio. La piattaforma di proprietà di Microsoft ha firmato in esclusiva due influencer di Twitch precedentemente di alto profilo Tyler “Ninja” Blevins e Michael “shroud” Grzesiek.