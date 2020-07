Valorant: ecco le skin per le armi a forma di drago

Valorant, il nuovo capitolo di Riot Games, oltre a far trapelare alcune voci per un programma competitivo e quindi una entrata in scena negli Esport, sono uscite delle fantastiche skin che trasformano le vostre armi in draghi.

Lo sviluppatore ha rilevato la nuova linea di skin chiamata Elderflame. Queste skin di ultima edizione sono totalmente sopra le righe siccome trasformano le vostre armi in veri e propri draghi animati.

Le braccia dondolano, sputano fuoco e aiutano persino a ricaricare la pistola. Riot afferma che le nuove skin saranno disponibili nel negozio in-game a partire dal 10 luglio, anche se non si sa ancora quanto costeranno.