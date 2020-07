Uplay Plus gratis fino al 27 Luglio

Quasi un anno fa, Ubisoft svelava e lanciava, non senza qualche problema, il suo personalissimo service, vale a dire Uplay Plus. Ora, anche se i problemi del lancio sembrano ormai superare, del service vero e proprio se ne erano abbastanza perse le tracce, ed è forse per questo che l’azienda ha pensato bene di offrire agli utenti un periodo di prova gratuito, che va da ora fino al 27 di Luglio.

Dopo la suddetta data, il servizio sarà fruibile sottoscrivendo un regolare abbonamento del costo di circa 15 € mensili. Allo stato attuale Uplay Plus è fruibile solo sul PC e sarà necessario utilizzarlo tramite il launcher Uplay di Ubisoft. La prova dà comunque accesso a circa un centinaio di titoli, fra i quali Assassin’s Creed, Watchdogs e Farcry.

Questo weekend inoltre potete anche sfruttare l’Ubisoft Forward per dare un’occhiata ai prossimi titoli in uscita dell’azienda francese.