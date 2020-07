World of Warcraft: nuovi dettagli su Shadowlands

Fin dall‘annuncio della nuova espansione di World of Warcraft, Shadowlands, al BlizzCon 2019 si sapeva che sarebbe stato introdotto il sistema dei Covenant, quattro fazioni dalle caratteristiche differenti tra cui i giocatori potranno scegliere per ottenere nuove straordinarie abilità per i loro personaggi.

Ora, dopo il summit tenuto da Blizzard nella giornata di ieri, grazie alle dichiarazioni del game director Ion Hazzikostas, abbiamo moltissime nuove informazioni su questo sistema.

Ogni Covenant avrà il suo Sanctum, da far salire di livello e restaurare (un po’ come avveniva nel sistema Garrison dell’espansione Warlords of Draenor o con la Order Hall di Legion), un gruppo di compagni dotati di un albero delle abilità che strizza l’occhio al classico World of Warcraft, e un end-game diverso per ognuno.

Ecco quali saranno i quattro Covenant di Shadowlands:

Covenant Ventyr : feste vampiresche in cui bisognerà agire da perfetti ospiti e tanta interazione. Stando alle parole di Hazzikostas far parte dei Ventyr significa inevitabilmente dare le migliori feste di Shadowlands, e – come è ovvio – migliore la festa, più grande la ricompensa.

: feste vampiresche in cui bisognerà agire da perfetti ospiti e tanta interazione. Stando alle parole di Hazzikostas far parte dei Ventyr significa inevitabilmente dare le migliori feste di Shadowlands, e – come è ovvio – migliore la festa, più grande la ricompensa. Covenant Kyrian : azione, combattimenti e tanta, tanta gloria, in compagnia dei propri alleati sulla Via dell’Ascensione. Un’esperienza di gioco più autonoma, per chi ha sempre fretta di abbattere il prossimo boss.

: azione, combattimenti e tanta, tanta gloria, in compagnia dei propri alleati sulla Via dell’Ascensione. Un’esperienza di gioco più autonoma, per chi ha sempre fretta di abbattere il prossimo boss. Covenant Necrolords : tra le file dei Necrolords ci si guadagna un posto alla Fabbrica degli Abomini, dove, con i migliori materiali militari di Shadowlands si potrà dar vita a dei veri incubi.

: tra le file dei Necrolords ci si guadagna un posto alla Fabbrica degli Abomini, dove, con i migliori materiali militari di Shadowlands si potrà dar vita a dei veri incubi. Covenant Night Fae: magia e trame oscure saranno il pane quotidiano per i giocatori che sceglieranno di entrare nei Night Fae, con l’obiettivo di nutrire anime e riportarle alle vita.

Shadowlands entrerà presto nella sua fase beta; la release dell’attesissima espansione è infatti prevista per l’autunno 2020.