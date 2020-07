The Dark Pictures Anthology Little Hope in uscita il 30 Ottobre

Dopo averne slittato l’uscita a causa della pandemia di Covid 19, la Supermassive Games ha ora annunciato che The Dark Pictures Anthology Little Hope è fissato in uscita per il 30 di Ottobre, giusto in tempo per Halloween. Ovviamente, l’annuncio non è arrivato senza un nuovissimo trailer dedicato, che come sempre potete trovare qui sotto alla fine dell’articolo.

La storia è incentrata su quattro ragazzi del college e un professore che si ritrovano bloccati in città. Una strana nebbia impedisce loro di andarsene e così esplorano la città, prendono decisioni e fanno del loro meglio per sopravvivere. Al centro di tutto ciò c’è una strana bambina, ma cosa starà succedendo esattamente?

Insieme a una campagna standard per giocatore singolo, Little Hope consente di giocare anche online con due giocatori. Cinque giocatori possono persino unirsi per una sessione cooperativa locale. I preordini avranno accesso anticipato a The Curator’s Cut, che presenta nuove scene e “diversi personaggi giocabili con scelte e risultati”.

Vi ricordiamo infine che The Dark Pictures Anthology Little Hope sarà disponibile per Playstation 4, Xbox One, e PC.