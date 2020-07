Shantae Risky’s Revenge Director’s Cut: in arrivo in autunno per Xbox One e Switch

Shantae è pronta a tornare! Stando a quanto dichiarato da WayForward lo storico titolo per Ninendo DSi, Shantae: Risky’s Revenge Director’s Cut, avrà una nuova edizione per Xbox One e Nintendo Switch che uscirà in autunno. Inoltre, Limited Run Games ha annunciato che verrà rilasciata anche un’edizione fisica limitata di questo fortunato platform game, secondo capitolo delle avventure della genietta eroina.

Shantae: Risky’s Revenge è stato lanciato per la prima volta nell’ottobre 2010 per Nintendo DSi, mentre nel luglio 2014 è uscita su Steam la versione Director’s Cut per PC. Al 2015 risale la versione per Play Station 4, e al marzo 2016 quella per Wii U.