Ninja inizia a fare streaming su YouTube

Alla fine Ninja ha scelto YouTube. Il famoso gamer Tyler Blevis ha iniziato i suoi streaming su You Tube Gaming ieri, dopo la scelta di Microsoft di chiudere Mixer, la piattaforma per la quale aveva lasciato Twitch nel 2019. La scelta di Ninja di firmare un contratto faraonico in esclusiva con Mixer per i suoi streaming lo scorso anno aveva fatto scalpore, ma nonostante la sua fama, Microsoft non è riuscita a rivaleggiare con giganti con Twitch, YouTube e Facebook Gaming.

Ed è proprio verso Facebook che tutti i partner e gli utenti di Mixer saranno reindirizzati, con il colosso di Zuckerberg pronto a offrire un contratto a coloro che postavano i propri stream sulla piattaforma di Microsoft. Tuttavia Blevis ha scelto di rifiutare questa opportunità, accettando un contratto in esclusiva con You Tube che, si vocifera, gli frutterà milioni di dollari.

Pur essendo stato per anni uno dei migliori giocatori del popolare titolo per Xbox, Halo, la popolarità di Ninja è legata soprattutto all’esplosione della modalità Battle Royale di Fortnite. Infatti è proprio grazie allo sparatutto della Epic Games che lo streamer di Detroit si è imposto come una delle personalità più riconoscibili nel panorama del gaming online, arrivando anche a comparire in importanti programmi televisivi statunitensi come il The Tonight Show con Jimmy Fallon, dove si è anche impegnato a insegnare al popolare conduttore la “Pon Pon Dance”: