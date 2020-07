Monster Truck Championship: ecco il nuovo gameplay trailer

NACON e TEYON Studio sono liete di svelare un nuovo gameplay trailer dedicato a Monster Truck Championship, la prima simulazione pronta a mettere in mostra l’incredibile potenza dei Monster Truck. Il gioco sarà disponibile ad ottobre 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam), e più avanti per Nintendo Switch.

Monster Truck Championship è una simulazione unica dove i giocatori monteranno a bordo di giganteschi truck per prendere parte a svariate competizioni. Tuttavia, il giocatore non potrà compiere stunt aerei impossibili semplicemente spingendo l’acceleratore: dovrà infatti padroneggiare la fisica dei veicoli per stabilire nuovi record e riuscire in straordinarie acrobazie che i piloti compiono nelle vere competizioni.

Monster Truck Championship dispone di 5 principali tipologie di sfida: Corsa, dove l’obiettivo sarà arrivare primi completando un certo numero di giri contro altri otto piloti; Cronometro, dove si andrà a caccia di record; Corse Drag, dove si competerà contro un solo pilota in una piccola sezione del circuito; Freestyle, dove si proverà a realizzare quanti più trick spettacolari in un determinato lasso di tempo; e Distruzione, che ricompenserà il giocatore per ogni ostacolo distrutto lungo il cammino!

Per una maggiore immersione, il giocatore potrà usufruire di una telecamera cockpit e vivere le esilaranti sensazioni del guidare dalla cima di un vero Truck. Durante le evoluzioni e i trick, la telecamera rimarrà fissa, così da permettere di godersi l’esperienza in ogni dettaglio dalle migliori angolazioni, potendo anche sfruttare lo slow motion per immagini davvero suggestive!

Monster Truck Championship include però molto altro: