xCloud: Il nuovo progetto di Microsoft

Ci sono grandi novita’ per gli sviluppatori, specialmente per coloro interessati alla realizzazione di giochi per PC ed Xbox. La notizia in questione arriva da, niente meno che, Microsoft che ha pubblicato oggi un blog post riguardo il suo nuovo progetto xCloud (di cui vi avevamo già parlato in precedenza) , parlando di come questa nuova tecnologia di game streaming permetta agli sviluppatori di testare e giocare i titoli in fase di sviluppo direttamente dalle proprie case. Grazie alla PC Content Test App (PC CTA), gli studi IP e di terze parti stanno di già utilizzando il servizio offerto da Project xCloud per connettersi da remoto ai propri Xbox Development Kit.

Diversi studi di sviluppo, come Rare, Playground Games, Infinity Ward e Eidos-Montréal, hanno già espresso la loro soddisfazione per le funzionalità della PC CTA, e questi sono solo alcune delle aziende che hanno provato (e che stanno ancora utilizzando) xClound e, sicuramente, non saranno le ultime.

Insomma, per farla breve Microsoft sembra estremamente fiduciosa e orgogliosa di questo suo nuovo progetto, e speriamo che in futuro possa migliorare sempre di più, e magari, chissà, potrebbe anche cambiare radicalmente il modo in cui gli sviluppatori lavora in questo magnifico settore. Per qualsiasi novità, vi terremo ovviamente aggiornati.