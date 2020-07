Uzumaki: Uki Satake doppierà Kirie Goshima nell’anime

Nell’estate 2019 Junji Ito annunciava al mondo la trasposizione anime di una delle sue opere più disturbanti: Uzumaki.

A quasi un anno da quell’annuncio qualche particolare in più comincia a emergere sulla miniserie animata di quattro puntate tratta da questo manga horror (qui trovate una recensione) datato ormai 1998-1999.

Production I.G., che si sta occupando della realizzazione dell’anime, ha infatti annunciato attraverso il profilo Twitter ufficiale di Uzumaki, di aver ingaggiato la famosa cantante giapponese Uki Satake per prestare la voce alla protagonista dell’opera di Ito, la giovane Kirie Goshima.

Non sarà la prima volta per la Satake, dal momento che ha già prestato la voce al robot QT nell’anime del 2014 Space Dandy.

La miniserie, con la regia di Hiroshi Nagahama e le musiche di Colin Stetson, è prevista in uscita per quest’anno, prima nel programma Toonami, sul blocco Adult Swim del canale statunitense Cartoon Network, e successivamente in Giappone.

Uzumaki seguirà le vicende narrate nel manga, che segue la vita degli abitanti della piccola cittadina di Kurouzu, dove iniziano a verificarsi strani eventi legati alla figura ricorrente della spirale. Il manga è arrivato in Italia solo nel 2018, edito da Star Comics, ma è popolarissimo in Giappone, dove nel 2000 ha ispirato anche un film horror live action.