Twittering Birds Never Fly: ecco il trailer del film!

Il film ispirato a Twittering Birds Never Fly, manga yaoi di Kou Yoneda, è ormai realtà, e la Neofilm ha deciso di dare ai fan un assaggio dell’opera postando sui propri social un breve trailer con sottotitoli in cinese, prima del suo rilascio ad Hong Kong previsto per il 23 luglio.

Il film, dal titolo Saezuru tori wa habatakanai – the Clouds Gather, ha esordito in Giappone il 15 febbraio scorso, registrando un discreto successo. Inoltre è stato annunciato che da Twittering Birds Never Fly verranno tratti altri due lungometraggi, il primo dei quali si intitolerà Saezuru tori wa habatakanai – the Storm Breaks.

L’opera segue le vicende di Yashiro, boss della yakuza segretamente masochista, e della sua guardia del corpo, l’ex poliziotto Chikara Doumeki. Ben presto Yashiro comincerà a sentirsi attratto dalla sua bodyguard, venendone però respinto.

La regia del film è di Kaori Makita, mentre Hiroshi Seko ha curato la sceneggiatura. Le musiche sono del trio di pianisti jazz H ZETTRIO.