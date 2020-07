Batwoman: ecco chi sarà la protagonista

Solo due mesi dopo che Ruby Rose ha lasciato il ruolo principale della serie di supereroine, secondo The Hollywood Reporter la CW ha trovato una nuova protagonista per il ruolo di Batwoman: Javicia Leslie. Lei sarà la prima attrice nera ad interpretare Batwoman in una produzione televisiva o cinematografica dal vivo, ha firmato per il ruolo di Ryan Wilder, che è descritta come simpatica, disordinata, un po ‘sciocca e selvaggia, e che non avrà niente a che vedere con Kate Kane , il personaggio che indossava la maschera prima di lei.

“Con nessuno nella sua vita che la tenesse sulla buona strada, Ryan ha trascorso anni come drogata, schivando la polizia e mascherando il suo dolore con cattive abitudini. Oggi Ryan vive nel suo furgone con la sua pianta. Una ragazza che ruberebbe il latte per un gatto randagio ma che potrebbe anche ucciderti a mani nude, Ryan è il tipo di combattente più pericoloso: altamente qualificato e selvaggiamente indisciplinato. Una lesbica dichiarata. Atletica. Cruda. Appassionata. Fallibile. E molto altro ancora, non il tuo eroe stereotipato tutto americano.”

L’uscita di Ruby Rose dalla serie è stata annunciata a maggio, ma la showrunner Caroline Dries e il produttore esecutivo Greg Berlanti, in una intervista, hanno assicurato che il personaggio di Kate Kane interpretato da Ruby non sarebbe stato ucciso nella serie, ma piuttosto la sua scomparsa sarebbe stata “uno dei misteri della seconda stagione”, mentre al suo posto sarebbe stato introdotto un nuovo personaggio rappresentante della comunità LGBTQ +.

Tecnicamente, Kate Kane non è stato l’unico personaggio ad indossare il mantello di Batwoman nell’universo dei fumetti di DC. Quasi 50 anni prima del debutto di Kate nel 2005, Kathy Kane divenne il primo supereroe a usare questo alias nel 1956. La prima stagione è stata interpretata da Ruby Rose, Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Camrus Johnson, Nicole Kang, Dougray Scott ed Elizabeth Anweis.