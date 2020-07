Android 11: Google annuncia la data di rilascio

Finalmente, dopo una lunga attesa, Google annuncia la data di Android 11, e lo fa attraverso un video caricato su Youtube (e successivamente privatizzato per motivi poco chiari). Nonostante ci siano alte possibilità che incomba un delay, gli sviluppatori hanno dichiarato chiaramente che “Android 11 sarà rilasciato l’8 settembre di quest’anno”

La data è ancora lontana e, come detto in precedenza, sarà sicuramente soggetta a svariate revisioni. Vi avevamo già parlato in precedenza delle tante novità offerte sul nuovo sistema operativo di Google, come il supporto per le nuove Emoij e tanto altro ancora.

Il Sistema Operativo in questione, è stato soggetto a numerosi leak e rumor negli ultimi tempi, ma finalmente, con questo annuncio, abbiamo qualcosa di ufficiale tra le mani, nonostante questo, come detto in precendenza, non ce la sentiamo di promettervi nulla, visto il considerato che la data sarà soggetta a cambiamenti e anche se non lo fosse, ci sarebbero da aspettare comunque, ancora quasi tre mesi, e questa non è necessariamente un cattiva cosa, visto che in questo lasso di tempo, si potranno avere sempre più informazioni sul Sistema. In ogni caso, noi faremo del nostro meglio per tenervi aggiornati su qualsiasi novità riguardante Android 11, che siano leak, rumor o notizie ufficiali.