Nocturne Boogie: al via l’anime prodotto in remoto

Il 10 luglio segnerà l’esordio di una serie anime a suo modo rivoluzionaria: Nocturne Boogie. La particolarità dell’opera di Junpei Morita in realtà non sta tanto nella trama o nei personaggi (quello potremo valutarlo nel corso del tempo), ma nel modo in cui è stata realizzata.

A causa dell’emergenza sanitaria scatenata dalla pandemia di Covid-19, che ha reso impossibile utilizzare i soliti uffici infatti, l’intero processo di realizzazione di Nocturne Boogie si è svolto in smart working, con i collaboratori che lavoravano ognuno da casa.

La trama ruota intorno a un gruppo di coinquilini che cercano di vivere una vita normale, nascondendosi tutti l’un l’altro il loro più grande segreto: sono tutti dei mostri. I personaggi della serie saranno:

Mari Yumenaka (doppiata da Asami Seto), un demone seduttore che però non ha nessuna esperienza con l’altro sesso e crede solo a ciò che legge su una rivista che dovrebbe dare consigli romantici.

Mariya Kyuketsu (doppiato da Seiichiro Yamashita), un fotografo di bell’aspetto che è in realtà un vampiro vecchio di tre secoli costretto a bere sangue di ragazze per mantenersi in forze.

Rui Okami (doppiata da Hitomi Yoshida), una modella-licantropo con un segno rosso sulla tempia che la blocca e la rende ubbidiente come per magia.

Kiyoshi Orai (doppiato da Yuuto Suzuki), un jiangshi (mostro del folklore cinese simile a uno zombie) che si nasconde dietro l’apparenza di un gigolo.

Tamako Idoyana (doppiata da Saori Hayami) una fotografa abile nell’uso di Photoshop, ma anche a mascherare il fatto di essere un fantasma.

Shu Kageyama (doppiato da Tsuyoshu Koyama) un investigatore privato che è anche l’unico umano in casa, e che segretamente fa il cacciatore di mostri.

Viste queste premesse non ci resta che attendere l’esordio di questa serie su GyaO! e You Tube nella giornata di domani.