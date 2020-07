Nintendo Direct atteso per il 20 Luglio secondo un rumor

Sono quasi dieci anni che Nintendo ha tenuto i suoi Nintendo Direct pre-registrati per annunciare la nuova line-up ma il 2020 ha colpito, in parte, anche loro. Sebbene ci siano stati eventi minori sparpagliati in varie date ed un Mini Direct, non vi è ancora stato un vero Direct “fatto alla Nintendo”, il che suona un pò strano.

Stando proprio a questa stranezza, un noto insider della Nintendo, Kelios, ha recentemente suggerito che un (vero) Direct sia attualmente programmato per il 20 Luglio, ovvero nel fine settimana del lancio di Paper Mario The Origami King. Sempre lo stesso utente, ha poi aggiunto che l’annuncio della presentazione possa arrivare proprio nello stesso giorno dell’uscita del titolo sopra citato, ovvero il 17 Luglio. A questo link dell’account Twitter di Kelios, potete vedere una GIF che lascia intendere un possibile teaser.

Report recenti hanno suggerito, però, che nelle ultime settimane, tra COVID – 19 e problemi derivanti dal lavoro in remoto, Nintendo abbia annullato qualunque piano in merito ad una presentazione in stile Direct, facendo invece annunci singoli per i titoli di spessore, come ad esempio fatto per Paper Mario The Origami King. Inoltre il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha affermato che la società sta “provando ad esser flessibile riguardo nuovi modi di presentare informazioni sui nostri prodotti”, citandolo.

Qualora dovesse davvero esserci un Nintendo Direct verso la fine del mese, arriverebbe sicuramente al momento giusto dato che, oltre il nuovo capitolo di Paper Mario, non c’è molto altro sulla scena videoludica nipponica ad ora conosciuta. Vari rumor ipotizzano di vari titoli di Super Mario in 3D rimasterizzati ed un possibile Pikmin 3 Deluxe in arrivo per Switch. Ovviamente da menzionare anche l’attesa dei fan per i possibili Breath Of The Wild 2 e Bayonetta 3.

Tutto quello detto finora, pare chiaro doverlo necessariamente prendere con le pinze, dato che parliamo di rumor e non di voci ufficiali. Per quanto circolino rumors, su Nintendo non sono mai stati troppo affidabili. Ovviamente, noi di GamesVillage, vedremo di tenervi informati se dovesse uscire qualcosa di concreto.