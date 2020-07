Uno sguardo alla scena competitiva brasiliana CS: GO

Il Brasile è arrivato in cima alla scena Counter-Strike: Global Offensive ( CS: GO ) con grandi giocatori. Il momento clou è innegabile ed è segnato nella storia degli Esports, ma si sa poco sulla scena nazionale CS: GO nei media internazionali. Anche il team brasiliano FURIA Esports ha sede negli Stati Uniti, mentre il famoso roster multi-campione con Gabriel “Fallen” Toledo de Alcântara Sguario e Marcelo “Coldzera” Augusto David ha suonato sotto gli stendardi di Luminosity Gaming, con sede negli Stati Uniti, e SK Gaming, un’organizzazione con sede in Germania. Ancora oggi, il team MiBR (Made in Brazil), formato da Fallen e Fernando “fer” Alvarenga, è di proprietà dell’organizzazione americana Immortals.

Gli sforzi per sviluppare la scena CS: GO locale sono cresciuti negli ultimi anni, con la società di sviluppo del mercato Esports Gamers Club che ha creato il circuito CLUTCH (che è alla sua terza stagione) e la fondazione del campionato brasiliano Counter-Strike (CBCS) in Luglio dal produttore DC Set e Grupo Globo, il più grande canale di comunicazione nel paese.

Pedro Sancha, direttore degli Esport per il campionato brasiliano Counter-Strike (CBCS), ha parlato dell’inizio della lega e del suo impatto sulla strutturazione della scena:

Siamo nati implementando un sistema di franchising, che era nuovo in Brasile. Questo ci consente di professionalizzare tutte le squadre e i giocatori con regole e protocolli per una migliore struttura di allenamento, casa da gioco, ufficio, studio, giochi faccia a faccia, premi interessanti, opportunità internazionali, ecc. Oggi vediamo che questa è una tendenza, dal momento che abbiamo diversi campionati che adottano il sistema di franchising

CBCS sta con organizzazioni affermate nella scena nazionale degli Esports come Santos Hotforex, INTZ, Black Dragons e PRG Esports. FURIA gestisce anche una squadra in campionato sotto il nome di Furia Rivalry. Tuttavia, anche le organizzazioni più recenti si sono assicurate il loro spazio nella competizione come Evidence Esports, una squadra nata nel 2018.

Pagano racconta anche l’ingresso del team nel CBCS:

Cerchiamo di creare collegamenti con entità, organizzazioni e figure nello scenario che crediamo condividano gli stessi valori e obiettivi. In una di queste conversazioni, abbiamo avuto l’opportunità di partecipare a un incontro embrionale sul CBCS. Da quella prima conversazione, abbiamo capito che la visione e gli obiettivi dei creatori di CBCS erano allineati ai nostri, ed è per questo che abbiamo deciso di seguire la strada per il campionato .

CLUTCH Circuit funziona in modo diverso rispetto a CBCS e ha divisioni d’accesso per raggiungere la competizione principale. Tuttavia, entrambe le competizioni sono considerate l’élite della scena nazionale CS: GO . CLUTCH presenta anche organizzazioni brasiliane tradizionali in competizione, come Vivo Keyd e RED Canids Kalunga.

Camilo Martins è il fondatore di Neverest Esports, un’organizzazione di un anno che contesta la divisione di accesso di CLUTCH.

CS: GO in Brasile sta subendo un’evoluzione molto rapida, mentre vediamo una crescente professionalizzazione dei team guidata dalla formazione di FRIZIONE e CBCS. C’è ancora un viaggio da fare per colmare il divario nella professionalizzazione, ma era molto richiesto alle organizzazioni di essere strutturate e adattate. Questo è il motivo per cui credo che il momento attuale sia il migliore che il CS brasiliano : GO abbia mai vissuto e che dovrebbe continuare a salire.

La strutturazione della competizione CS: GO in Brasile può essere vista anche dall’emergere di iniziative come il Codice Versus, che, come Evidence Esports, è fondato anche da professionisti del settore finanziario. L’azienda fornisce un sistema per la raccolta delle statistiche di gioco, in modo che i team possano raccogliere e analizzare le loro prestazioni di gioco in modo pratico. Ha iniziato le sue operazioni nel 2019 concentrandosi su CS: GO .

Sponsorizzazioni

Trasmesso sulla pay-TV brasiliana attraverso il canale SporTV (che è anche di proprietà di Grupo Globo), CBCS è sponsorizzato da Lenovo e Banco do Brasil (BB), una delle maggiori banche in America Latina che detiene il 52% delle sue azioni appartenenti a il governo brasiliano. Tuttavia, questo non è l’unico investimento del Banco do Brasil nella scena CS: GO locale : la sponsorizzazione di un torneo femminile indipendente è stata recentemente annunciata .

Un portavoce del Banco do Brasil ha spiegato il suo pensiero quando è entrato nel circuito brasiliano CS: GO :

È un gioco consolidato da circa 20 anni, inoltre ha il secondo pubblico più grande del Brasile e un pubblico molto fedele, con un profilo tra 16 e 34 anni, gruppo di età di interesse strategico del Banco do Brasil. Il nostro ingresso in Counter-Strike è dovuto all’opportunità di innalzare il livello della scena competitiva brasiliana nella categoria, attraverso lo sviluppo di nuovi talenti, la generazione di valore e contenuti, nonché la costruzione di un rapporto solido e duraturo con il pubblico dei giocatori.

Il tabù di mostrare un conflitto armato che CS: GO l’esperienza in altre regioni sembra essere stata completamente superata in Brasile. Oltre alla trasmissione televisiva, Banco do Brasil diventare sponsor è un’indicazione che questa discussione è stata lasciata in passato. Quando è stato chiesto se ci fossero obiezioni all’interno della gestione della banca per sponsorizzarlo, il Banco do Brasil ha affermato che:

Non vi era alcuna resistenza interna, a causa della comprensione del fatto che abbiamo a che fare con un gioco che segue un modello comune all’interno degli Esports. Stiamo parlando di un gioco nella realtà virtuale, nessun ragionamento in questo senso ci condurrebbe a collegare i giochi di combattimento ai combattimenti di strada; o giochi di corse automobilistiche contro la violenza nel traffico. Il comportamento delle persone e la violenza sociale hanno origini molto più complesse, è irragionevole stabilire una connessione tra le azioni violente che accadono nella vita reale con la pratica degli Esport.

Come sponsor del campionato, il Banco do Brasil afferma di aver già sperimentato un “aumento istituzionale con la consapevolezza del marchio e lo sviluppo di azioni di marketing rivolte a questo segmento”, e che le sponsorizzazioni “hanno fatto sì che i giocatori e gli atleti di Esport vedessero BB come un grande sostenitore del segmento, pur essendo tra le banche più ricordate da loro “.

La banca sta studiando nuovi investimenti nel settore, secondo il portavoce:

Abbiamo in programma di espandere la nostra partecipazione ad altre modalità e comunità, e dovremmo avere presto notizie”. Per quanto riguarda la scena CS: GO , il portavoce ha affermato che “ci sono alcune opportunità per espandere la nostra partecipazione e stiamo studiando il modo migliore per farlo

Sancha sottolinea che

Il Brasile è il terzo pubblico più grande per gli sport elettronici e, al momento, un paese con una valuta svalutata. Qui abbiamo uno dei più grandi e appassionati fan di Counter-Strike . Brasile, CBCS e CS: GO è un piatto completo per gli investitori internazionali “e progetti come i prossimi passi per aumentare il pubblico e le squadre che competono nel CBCS, mentre” creano più tornei e producono grandi eventi internazionali

Perché ci è voluto così tanto tempo per arrivarci

Mentre League of Legends ha tenuto una scena competitiva strutturata in Brasile per anni, CS: GO ha avuto tornei isolati prima di CBCS e CLUTCH Circuit, nonostante fosse il secondo pubblico più grande negli Esport nel paese e avesse rispettato le competizioni.

Sancha spiega che:

Counter-Strike e League of Legends lavorano su diversi modelli quando analizziamo lo scenario competitivo. Da un lato abbiamo un circuito aperto, con campionati organizzati da produttori non collegati all’editore del gioco, e dall’altro, abbiamo un circuito chiuso, in cui l’editore è anche organizzatore e produttore di questi eventi e tornei. Lo scenario mondiale di CS: GO , fino a uno o due anni fa, era molto diffuso – con diversi campionati non ufficiali e alcuni” grandi slam “che sono i maggiori. Le organizzazioni e i promotori di questi eventi hanno visto questo divario competitivo e grandi possibilità per la creazione di competizioni regolari, come vediamo in altri sport.

Il co-fondatore di Evidence Esports dà anche la sua opinione sul perché la lega nazionale sia stata strutturata di recente: