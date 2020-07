Psyonix collabora con IMG per Rocket League

Lo sviluppatore di giochi Psyonix ha collaborato con IMG , dando alla società di gestione sportiva globale l’autorità di fungere da agente di licenza per il videogioco Rocket League . Mentre i dettagli finanziari dell’accordo non sono stati resi noti, IMG stipulerà un accordo pluriennale, dove lavorerà con Psyonix per creare prodotti di consumo della Rocket League per i fan. Ciò potrebbe includere abbigliamento, accessori ed anche giocattoli.

Per ora, l’accordo è esclusivo per i prodotti di consumo poiché Psyonix sarà ancora il punto di contatto per tutte le licenze di gioco e torneo.

Rilasciato nel 2015, Psyonix ha visto la Rocket League prosperare come un Esport in un’epoca in cui gli sparatutto in prima persona e i MOBA hanno dominato. Una partita di calcio ma giocata con auto a razzo, la Rocket League è stata trasmessa su ESPN e NBC Sports.