Cyberpunk 2077: altri due personaggi da Night City

Seppur la release di Cyberpunk 2077 non sia poi troppo distante, in realtà il mondo del nuovo titolo della CD Projekt RED non è poi così conosciuto. Night City resta in buona parte un mistero ma lo studio polacco non lascia i fan completamente allo sbando. Difatti è il momento, dopo la recente conoscenza fatta con Evelyn Parker, di svelare altri due personaggi.

Tramite l’account Twitter ufficiale, CD Projekt RED ha permesso a tutti coloro in attesa del loro nuovo progetto di conoscere qualcosina in più del mondo che potremo esplorare tra qualche mese. Parliamo di Mr. Goldhand e Mr. Jenkins, che potete anche trovare nel link in calce. Purtroppo non hanno dato dettagli in merito, ma da quel che si può evincere, entrambi provengono probabilmente da una corporazione. Uno, Mr. Goldhand, sicuramente più vistoso e l’altro, Mr. Jenkins, più riservato ma comunque possessore di risorse sicuramente maggiori rispetto alla media della popolazione di Nigh City. Il primo con dei cyber-impianti alle mani e l’altro invece con qualche installazione alla testa.

Ovviamente però, tolte le impressioni personali di ognuno, la vera domanda è come, questi due personaggi, interagiranno con V e quale sarà il loro ruolo. Dai vari gameplay visti sin’ora, il gioco comprende missioni secondarie nel mondo delle corporazioni i cui personaggi al loro interno possono essere anche figure che possiamo vedere come uomoni d’affari e, questi due svelati recentemente, potrebbero collocarsi tra quelli, seppur con stili differenti. E’ probabile però, che non ne sapremo di più riguardo questi due signori fino all’uscita di Cyberpunk 2077 che ricordiamo essere il 19 Novembre per PC, Xbox One e Playstation 4.