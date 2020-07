Overwatch League vede un picco di spettatori

Overwatch League lo scorso fine settimana ha visto il suo miglior pubblico di punta per una partita dal weekend di apertura della stagione, quando il matchup di San Francisco Shock – Paris Eternal ha ottenuto un record di 91.000 spettatori. La proprietà di Activision Blizzard è passata quest’anno da Twitch a YouTube e il pubblico finora è stato fuori dal picco delle stagioni precedenti, cosa comune nel primo anno in cui un campionato sportivo cambia rete.

Tuttavia, OWL sta iniziando a vedere un certo slancio verso l’alto poiché ha visto aumentare il numero di spettatori negli ultimi due mesi, in parte a causa dell’aggiunta di token drop. Il picco di 91K spettatori durante l’azione della Settimana 22 ha superato tutti gli altri fine settimana tranne l’apriporta, compreso il superamento del picco di 88K durante il torneo Melee di maggio. Il pubblico per l’intero fine settimana ha registrato una media di 54.000 spettatori su YouTube (che non è il totale spettatore globale poiché OWL è trasmesso su alcune altre piattaforme a livello globale). Il 54K è aumentato del 5% rispetto alla settimana precedente.