Halo 3 su PC verrà mostrato in un First-Look

Il prossimo titolo ad approdare sulla Halo The Master Chief Collection su PC, sarà Halo 3 esattamente il 14 Luglio. 343 Industries permetterà ai fan, nella giornata di domani 10 Luglio alle ore 22.00 italiane, di dare un’occhiata più nel dettaglio a tutte le feature, tra nuove e rivisitate, dell’intera collezione e, ovviamente, una sezione del First-Look dedicata interamente all’ultimo capitolo della trilogia originale perfettamente funzioante su PC. Lo streaming sarà disponibile sul canale Twitch ufficiale e su Mixer, la piattaforma Microsoft in fase di chiusura.

Spostando l’attenzione sul titolo, supporterà i 60 frame al secondo ed oltre, con il supporto al 4K e la modalità Ultrawide per i monitor che la permettono. Sarà possibile modificare il field of view, riconfigurare i tasti di mouse e tastiera ed altro ancora. Più di ogni altra cosa, lo streaming di domani permetterà di vedere come uno dei titoli più iconici dell’intero franchise si muove su PC.

Al momento, i titoli presenti sulla Halo The Master Chief Collection sono Halo Reach, Halo Combat Evolved Anniversary e Halo 2 Anniversary. Ovviamente, i fan si possono aspettare tutto il comparto singleplayer e multiplayer dell’ultimo capitolo in arrivo, Halo 3. Anche il sistema di progressione del multiplayer prevede dei cambi ma senza alcuna microtransazione.