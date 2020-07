Round One, l’evento Esport organizzato da IIDEA

IIDEA ha organizzato oggi un’anteprima di quello che sarà il Round One di settembre. Si tratta di un evento business internazionale dedicato agli operatori del settore Esport.

L’evento si terrà il 21 settembre e la partnership IIDEA con ProGaming Italia, intende rendere questo appuntamento di business un modo per creare incontri con publisher, organizzatori di tornei e team.

Il tutto è organizzato con la collaborazione di Nielsen Sports, che oggi hanno fornito dei dati in merito: in una fascia dai 16 ai 40 anni vi è stata una crescita della fan-base rilevante, ben oltre il 30%. Inoltre ha affermato che molti confondono gli Esports con il “giocare con videogiochi di Esports” ed un 40% che invece non ne ha mai sentito parlare.

La cosa più bella di questa anteprima è stata che IIDEA ha annunciato la nascita degli Italian Esports Awards, riconoscimenti dedicati esclusivamente al settore Esport. Gli Italian Eports Awards avranno 5 tipologie di premi: Best Italian Team, Best Italian Player, Best Italian Content Creator, Best Italian Caster ed Esports Game of the Year.

I vincitori saranno decretati da una giuria specializzata composta da: Stefano Silvestri (direttore di Eurogamer e responsabile sezione Esport per La Gazzetta dello sport), Filippo Pedrini (Esports, Entertainment & New Media Adviros), Francesco “Deugemo” Lombardo (Esports Reporter), Sara “Kurolily” Stefanizzi (variety Streamer) ed Ivan Grieco (streamer, caster e presentatore professionista).

Insomma ci saranno tante novità del settore , tenetevi aggiornati sull’evento sul sito.