Le Terrificanti Avventure di Sabrina cancellate da Netflix

Con una mossa abbastanza sorprendente, Netflix ha cancellato una delle sue serie più importanti: Le Terrificanti Avventure di Sabrina. Il servizio di streaming ha annunciato che la serie tv si concluderà con la parte 4, con il gruppo finale di otto episodi che verrano trasmessi alla fine del 2020. Questo non era certamente il piano, poiché la parte 4 era già stata filmata ed è stata in stand by per qualche tempo e, stando a quanto dichiarato in precedenza, non era destinato a diventare la conclusione dell’intera serie. Lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa ha dichiarato:

“Lavorare su Le Terrificanti Avventure di Sabrina è stato un onore incredibile sin dal primo giorno. Il cast, a cominciare da Kiernan nei panni della strega adolescente preferita da tutti, è stata una gioia assoluta. Sono molto grato alla troupe agli scrittori, ai redattori, agli assistenti e a tutti per aver riversato così tanto amore in questo oscuro sogno di uno spettacolo. Sono anche grato ai nostri partner di Netflix, Warner Bros., Berlanti Television e Archie Comics per averci permesso di raccontare la storia che volevamo raccontare, nel modo in cui volevamo raccontarla. Non vediamo l’ora che tutti vedano la quarta parte “.

La serie ha tecnicamente trasmesso solo due “stagioni” complete ma sono state suddivise in 4 parti. I 19 episodi della prima stagione sono stati divisi in onda nella parte 1 e nella parte 2 nel 2018 e nel 2019 e la parte 3 della stagione 2 è stata presentata per la prima volta nel gennaio 2020 con otto episodi. Ciò che vedremo alla fine del 2020, come il canto del cigno della serie è la parte 4, che consisterà in otto episodi finali.

Mentre l’entusiasmo per Sabrina era altissimo quando la serie è stata lanciata per la prima volta, sembra invece sia andato scemando quando le ultime parti sono andate in onda. Anche se come sempre con Netflix, i dati di visualizzazione non vengono resi pubblici. Quindi dobbiamo solo supporre che il costo della serie fosse maggiore rispetto alle persone che hanno poi effettivamente visto la serie.