Remothered Broken Porcelain rimandato al 20 Ottobre

Il publisher Modus Games e lo sviluppatore Stormind Games hanno recentemente annunciato che l’uscita di Remothered Broken Porcelain slitta dal 25 Agosto al 20 Ottobre, ben due mesi in più rispetto a prima.

Ricordiamo, prima di lasciarvi al comunicato di Modus Games, che Remothered Broken Porcelain uscirà per Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam.

Qualche settimana fa, abbiamo avuto il privilegio di far dare una prima occhiata al gameplay del nostro titolo ai nostri fan durante il Future Games Show di GamesRadar, allo stesso evento in cui annunciammo la data d’uscita prevista per il 25 Agosto.

Comunque, dopo molte considerazioni, abbiamo deciso, con Darril Arts e Stormind Games, di rimandare l’uscita del titolo al 20 Ottobre di quest’anno.

Siamo enormemente emozionati all’idea di farvi giocare a questo ottimo capitolo della storia di Remothered, ma è importante offrirvi l’esperienza che meritate. Aver più tempo per dare un’ulteriore e finale lucidata al titolo con al situazione globale arrivata all’improvviso, ci aiuterà moltissimo.

Ciò vuol dire, inoltre, che avrete la possibilità di esplorare l’ Ashermann Inn per la prima volta in assoluto, durante il periodo più spaventoso dell’anno, Halloween!

Non possiamo ringraziare abbastanza per la vostra pazienza ed entusiasmo riguardo Remothered Broken Porcelain. Aspettiamo di vedere le vostre reazioni quando giocherete il titolo entro quest’anno.