The Crown proseguirà dopo la Stagione 5

Sei mesi dopo che Netflix aveva annunciato che The Crown sarebbe terminato con la Stagione 5, il servizio di streaming sta cambiando idea. È stato annunciato oggi che la serie drammatica vincitrice dell’Emmy estenderà la sua corsa con The Crown Season 6, che ora è in programma come ultima stagione dello show. Il creatore e produttore esecutivo Peter Morgan ha spiegato che il cambiamento è avvenuto a seguito della consapevolezza che avevano troppa storia da raccontare:

“Quando abbiamo iniziato a discutere delle trame per la Serie 5, è diventato presto chiaro che per rendere giustizia alla ricchezza e alla complessità della storia dovevamo tornare al piano originale e fare sei stagioni”.

In effetti, in precedenza la vita di The Crown era stata prevista per essere sviluppata attraverso un totale di sei stagioni. La serie ha adottato un approccio unico per mostrare la vita di The Queen, in quanto è iniziato con Claire Foy come protagonista per le prime due stagioni, ma poi ha consegnato il ruolo a Olivia Colman per interpretare la regina Elisabetta nella mezza età per le stagioni 3 e 4.

Il cast è di nuovo in fase di ristrutturazione, dato che Imelda Staunton interpreterà la regina Elisabetta nella prossima stagione 5 e, ora, anche la stagione 6. Morgan ha spiegato che la stagione 6 non salterà di nuovo in avanti nel tempo, ma consentirà invece alla serie di esplorare lo stesso periodo di tempo in modo più dettagliato. Significa che una volta che tutto è stato detto e fatto, avremo ottenuto due stagioni con ogni periodo principale della vita della Regina Elisabetta.

The Crown Season 4 ha terminato la produzione all’inizio di quest’anno proprio prima della chiusura di COVID-19 e dovrebbe essere presentata in anteprima entro la fine dell’anno. Non è chiaro quanto presto entrerà in produzione la Stagione 5, ma i fan possono ora essere certi che ci sarà molto di più in futuro.