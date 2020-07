Tether: prevista una nuova serie supernatural di Amazon

Secondo The Hollywood Reporter Daniel Dae Kim di Lost, in collaborazione con Amazon Studios, sta sviluppando una nuova serie soprannaturale intitolata Tether. Questo progetto farà parte del primo accordo di Kim con Amazon. la produttrice Tara Bohn ha dichiarato in una nota:

“Kevin e Travis hanno un’incredibile voce d’attualità che utilizza la narrazione e il genere per sconvolgere e illuminare. Hanno una forza intenzionale nel sovvertire le aspettative, mettendo in mostra personaggi e mondi non rappresentati. Come in Tether, scrivono di persone normali che si considerano buone, inclusive e persino progressiste, che continuano a cadere preda delle proprie paure e dei propri pregiudizi.”

Descritta come una storia supernaturale incentrata sui fantasmi, Tether ruota intorno alla storia di Madelyn Wood, una donna spinta a trovare il marito e il figlio rapiti mentre cerca anche di vendicarsi di coloro che li hanno feriti e l’hanno uccisa. Diventata ora un fantasma, legata alla casa in cui è morta, Madelyn deve trovare un modo per sfuggire alla sua prigione soprannaturale e salvare quelli che ama. La serie sarà scritta e prodotta esecutivamente da Kevin Hamedani e Travis Betz, che sono anche impostati come showrunner. Kim, John Cheng e Tara Bohn saranno i produttori esecutivi attraverso il loro banner 3AD.