Superhot Mind Control Delete in uscita il 16 Luglio

La prossima grande avventura in slow-motion del team di Superhot arriverà molto presto: Superhot Mind Control Delete è stato infatti annunciato in uscita per il 16 di Luglio su Xbox One, PC e Playstation 4, dopo una lunga permanenza su Steam Early Access che durava da Dicembre del 2017. Ovviamente, potete dare un’occhiata al nuovo trailer dedicato qui sotto.

L’obiettivo di Superhot Mind Control Delete stavolta è quello di fornire molti più contenuti. È più grande e comprende diverse “build” e stili di gioco. Potrete anche sbloccare diverse abilità, tecniche e hack per superare i nemici. Detto questo, i vostri nemici saranno molto più intelligenti e pericolosi della prima volta.

Se avete acquistato l’originale su qualsiasi piattaforma, riceverete il seguito gratuitamente. I giocatori che cambiano l’originale possono anche ricevere una versione del titolo per PC senza DRM. Al momento non ci sono piani per portare il gioco alla realtà virtuale, ma dato il successo del gioco originale sulla piattaforma, non dovrebbe essere completamente escluso. Restate comunque sintonizzati per maggiori dettagli nei prossimi giorni.