Epic Games Store: ecco i titoli gratuiti di questa settimana

La lista di giochi gratuita di questa settimana è ora disponibile sull’ Epic Games Store. Questa volta includerà Killing Floor 2 di Tripwire Interactive, The Escapists 2 del Team 17 e Lifeless Planet di Stage 2 Studios. Potete richiederli prima del 16 di Luglio e tenerli per sempre (anche se saranno comunque necessari un account Epic Games Store e il launcher).

Killing Floor 2 dovrebbe essere familiare a molti giocatori FPS. È famoso come uno dei migliori shooter in cooperativa con tonnellate di armi, mappe, nemici interessanti e terrificanti zombi. Nonostante la sua età, il titolo continua a ricevere nuovi contenuti e aggiornamenti.

The Escapists 2 è un titolo strategico con alcuni momenti da gioco di ruolo lanciati mentre si lotta per fuggire dalla prigione. Ci sono diverse prigioni da cui sfuggire e ampie opzioni di personalizzazione insieme a un sistema di combattimento migliore rispetto al suo predecessore. Come passatempo per coloro che amano le esperienze semi-roguelite, è abbastanza buono. Poi c’è Lifeless Planet, un platform puzzle che è stato rilasciato nel 2014 e ha ricevuto recensioni al di sotto della media complessiva.

