Far Cry 6: leak di cover e data d’uscita

Proprio in una news di ieri, vi avevamo fatto sapere che Far Cry 6 potrebbe essere un titolo che verrà annunciato durante l’Ubisoft Forward, che si terrà domenica 12 luglio. Ed ecco che, poco fa, attraverso il PlayStation Store di Hong Kong arriva un leak che sembra non lasciare dubbi in merito, quantomeno della sua esistenza. Il link originale è stato cancellato, ma ovviamente l’immagine ha già fatto il giro della rete.

Tra l’altro c’è la conferma della presenza di Giancarlo Esposito, attore italo-americano noto soprattutto per il personaggio di Gus Fring in Breaking Bead, che aveva fatto sapere stesse lavorando per un grosso progetto. L’immagine di copertina infatti, lo ritrae con quello che dovrebbe essere il figlio. Stando alla traduzione, infatti, le vicende dovrebbero svolgersi in un posto chiamato Yala, dove un dittatore di nome Anton (probabilmente lo stesso Esposito), intende consegnare il suo impero al figlio. Il paese però è in mezzo ad una rivoluzione, e il giocatore coprità il ruolo di un combattente per la libertà. La descrizione accenna anche a spiagge, giungle e al ritorno degli animali companion.

L’immagine mostra anche un’altra interessante informazione, la data d’uscita, ovvero il 18 febbraio 2021. Dato che l’immagine arriva dallo store PlayStation, vengono solo menzionate le versioni della console Sony, e il fatto che se si acquista la versione PlayStation 4, ci sarà un upgrade gratuito per PlayStation 5. Molto probabilmente la stessa cosa potrebbe succedere per le versioni Xbox One e Xbox Series X.

Ma per ogni conferma è meglio attendere il già citato Ubisoft Forward, evento che si svolgerà domenica 12 luglio quando qui in Italia saranno le 21:00.