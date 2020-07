Deadly Premonition 2: trailer per il lancio odierno

Da oggi 10 luglio è disponibile Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise, seguito dell’action thriller uscito originariamente su Xbox 360 nel 2010 e successivamente su PlayStation 3 e PC qui in Europa (2013) fino alla versione Switch del 2019. Per l’occasione sia Nintendo che Thunderful hanno pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto. Il titolo è esclusiva Nintendo Switch, in vendita sia in copia fisica che in digitale via e-Shop.

Se volete sapere cosa ne pensiamo noi della nuova opera del game designer SWERY, vi consigliamo, qualora lo vogliate, di leggere la nostra recensione.

Queste le attività che potrà fare il giocatore in Deadly Premonition 2, nella descrizione del Nintendo e-Shop:

A Le Carré, l’agente speciale Morgan potrà dedicarsi a varie attività. Dalla tua base all’hotel Casa Pineapple potrai accettare richieste d’aiuto da parte di vari abitanti che ti aiuteranno a indagare sul killer.