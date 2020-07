Tiger: in arrivo su HBO il documentario su Tiger Woods

Dopo l’enorme successo di The Last Dance, la serie ESPN / Netflix in 10 puntate incentrata su Michael Jordan e i Chicago Bulls, è stata annunciata un’altra docuserie sportiva: Tiger che si focalizzerà sulla vita e i successi di Tiger Woods.

Tiger è stato sviluppato da HBO e HBO Max dai registi Matthew Heineman (Cartel Land) e Matthew Hamachek (Amanda Knox). La storia di Woods è innegabilmente affascinante: è uno dei più grandi giocatori di golf che abbia mai giocato ad uno sport prevalentemente bianco; al suo apice, diventa una superstar pubblica e “rivaleggia” con Michael Jordan nella popolarità, cadendo anche duramente, grazie ad uno scandalo di tipo sessuale in cui fu rivelato che tradiva costantemente sua moglie.

La serie tv Tiger promette di immergersi in tutto questo, usando il best seller Tiger Woods di Jeff Benedict e Armen Keteyian come fonte, e parlando con gente come il caddy di Woods e l’amico Steve Williams, il biografo Pete McDaniel e la donna al centro dello scandalo, Rachel Uchitel. Una cosa abbastanza interessante, però è che a differenza di The Last Dance, Woods stesso non sembra essere direttamente coinvolto. Ciò si tradurrà in un documentario molto più schietto, anche se non autorizzato? Ecco cosa hanno detto Heineman e Hamacheck sulla serie:

“Dalla sua introduzione al mondo all’età di due anni, Tiger Woods ha abitato la nostra coscienza collettiva come un prodigio, un pioniere, un campione, un’icona globale e quindi un titolo tabloid. Dopo mesi di ricerche e innumerevoli ore di conversazioni rivelatorie, abbiamo scoperto che è sempre stato una proiezione di aspettative fuori misura. Suo padre, i suoi sponsor e i suoi fan hanno tutti trasformato Tiger Woods in ciò che volevano che fosse. Il nostro obiettivo era quello di immergerci più a fondo e creare un ritratto indolente e intimo di un uomo che, come tutti noi, è imperfetto e intrinsecamente umano.”

Tiger arriva su HBO e HBO Max rispettivamente il 13 dicembre e il 20 dicembre 2020, ma vi terremo sicuramente aggiornati su tutte le novità in arrivo!