Razer: Il DEATHADDER V2 diventa Mini

Razer, uno dei nomi più importanti del PC gaming, ha appena annunciato che da oggi, sarà disponibile la nuova versione del suo mouse da Gaming DEATHADDER V2, che ora diventa anche Mini.

Questa nuova versione, come suggerisce anche il nome, una versione più piccola e leggera del famoso mouse, ma sempre caratterizzata dal design ergonomico destro. Il dispositivo ha un peso di circa 62g ed è dotato di optical mouse switch di Razer, che garantiscono un ciclo di vita fino a circa 70 milioni di clic. Dispone di un sensore ottico da 8.500 DPI che traccia perfettamente il movimento del mouse, inoltre, presenta sei pulsanti programmabili, archiviazione dei profili on-board per un facile accesso alle impostazioni personali e piedini per mouse in PTFE per facilitare il controllo del dispositivo indipendentemente dalla nostra superficie. Integra inoltre l’illuminazione Razer Chroma RGB.

Una nuova aggiunta è il nuovo Razer Mouse Grip Tape, un nastro anti-scivolo che può essere applicato sulla parte superiore o laterale del mouse, per una migliore maneggevolezza durante l’utilizzo. È incluso nella confezione, e sarà anche disponibile per l’acquisto per la maggior parte dei mouse Razer più recenti.

Il nuovo DEATHADDER V2 Mini, è già disponibile sul sito ufficiale e nella maggior parte dei rivenditori autorizzati, al modico prezzo di 59,99€. Data la qualità dei prodotti della Razer, è inutile dire quanto il rapporto qualità prezzo sia ottimo in questa circostanza.