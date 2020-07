Blightbound: ecco la data dell’accesso anticipato

A maggio vi avevamo parlato dell’annuncio di Blightbound, nuovo titolo in sviluppo da parte di Ronimo Games (Awesomenauts) e pubblicato da Devolver Digital; vi avevamo fatto sapere che sarebbe arrivato a breve in accesso anticipato. Oggi, in un aggiornamento sul sito ufficiale, veniamo a sapere che questa fase di early access sarà disponibile a partire dal 29 luglio, su PC (Steam).

Per l’occasione è stato pubblicato un trailer apposito, che potete vedere qui sotto.

Questa la descrizione del gioco nella pagina Steam:

“Il mondo è in pericolo. Decenni fa, dopo uno scontro lungo e feroce, un gruppo di guerrieri leggendari uccise il temuto Titano delle Ombre, ma il trionfo ebbe vita breve. Le vere intenzioni del Titano delle Ombre divennero infatti chiare a tutti quando dal suo involucro infranto fuoriuscì il Blight, una nebbia malefica capace di alterare tutte le creature viventi con le quali veniva in contatto.

Blightbound è un dungeon crawler multigiocatore in cui tre eroi dovranno scendere dal loro rifugio sulle montagne per affrontare gli abomini del Blight, una malefica nebbia misteriosa che sta inghiottendo ogni cosa.

Esplora dungeon realizzati a mano, affronta una serie terrificante di nemici mistici e mostruosi, accumula ricchi bottini e salva gli eroi caduti per aumentare il numero di guerrieri a tua disposizione. Ogni giocatore ricoprirà un ruolo specifico nella squadra – guerriero, assassino o mago – con l’obiettivo di sconfiggere boss colossali e risolvere intricati rompicapi.

Riuscirai ad affrontare e completare tutte le sfide e a debellare il Blight una volta per tutte?

Blightbound è un gioco in continua espansione grazie a una serie di aggiornamenti pianificati gratuiti a disposizione della comunità, che aggiungeranno nuovi dungeon da esplorare, nuovi bottini da trovare e nuovi eroi da salvare e utilizzare.

Scopri oltre 20 eroi unici, ciascuno con proprie caratteristiche, abilità passive e una storia completamente narrata da completare.

Centinaia di oggetti unici da trovare o da fabbricare per migliorare ciascun eroe e potenziarne attacchi e abilità.

Migliora il tuo rifugio in cima alla montagna andando a caccia di taglie, allenando i tuoi eroi e assoldando nuovi artigiani per fabbricare oggetti.

Combatti in tre terre diverse, ognuna con diversi dungeon da conquistare, tra cui il sinistro Gravemark, il claustrofobico Underhold e il precario Blood Ridge.

Classi diverse che premiano il lavoro di squadra e potenti abilità definitive che si ricaricheranno in base a quanto il tuo stile di gioco sarà adatto al tuo ruolo. Blocca i danni nei panni del guerriero, impedisci ai nemici di attaccare nei panni dell’assassino o cura i tuoi alleati nei panni del mago.

Strepitoso mix di personaggi dipinti a mano, modelli 3D in tempo reale e effetti di luce.”