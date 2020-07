Ghost of Tsushima: disponibile il pre-load

Manca una settimana per mettere le mani sull’ultima fatica targata Sucker Punch, ossia Ghost of Tsushima, esclusiva PlayStation 4. Finalmente l’opera è quasi pronta a debuttare sugli scaffali dei negozi fisici e digitali, cosicché gli utenti potranno testare con mano la produzione con protagonista Jin Sakai, il quale si dovrà farsi strada grazie alla sua Katana e non solo sull’isola di Tsushima.

Però, nel corso delle ultime ore, sono arrivate delle notizie piuttosto piacevoli per tutti coloro che hanno effettuato la prenotazione della versione digitale di Ghost of Tsushima tramite il PlayStation Store. Infatti, da poco, siamo venuti a conoscenza che è attualmente disponibile il pre-load.

Andando ad analizzare la situazione nello specifico, al momento gli utenti potranno scaricare in anticipo alcuni dati legati all’opera targata Sucker Punch, per un totale complessivo di 35GB. Sicuramente questa è un’ottima notizia soprattutto per coloro che vogliono giocarsi sin da subito la produzione della software house responsabile della realizzazione della saga legata ad InFamous e non solo. Ora la parola sta a voi: attendete con ansia tale videogioco? Lo comprerete al lancio? Fateci sapere le vostre opinioni qui sotto nei commenti, ricordandovi anche che abbiamo da poco aperto il canale telegram ufficiale, dove chiunque può entrare.