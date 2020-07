The Mandalorian: rilasciato un video con il compositore della colonna sonora

Il penultimo episodio di Disney Gallery: The Mandalorian è andato dietro le quinte mostrando come è stata creata la colonna sonora della serie di successo. In seguito, Lucasfilm ha pubblicato un video musicale con il compositore Ludwig Göransson che interpreta il tema completo dello spettacolo nella sua interezza. Sebbene attivo nel mondo del cinema e della televisione da oltre un decennio, Göransson ha riscontrato negli ultimi anni un grande successo, vincendo l’Oscar per la migliore colonna sonora originale e il Grammy Award per la migliore colonna sonora per Visual Media, sia per il suo lavoro su Black Panter dei Marvel Studios. Di recente ha completato la colonna sonora di Tenet di Christopher Nolan e inizierà presto a lavorare alla seconda stagione di The Mandalorian. Ecco cosa Ludwig Göransson ha dichiarato a Vanity Fair riguardo allo sviluppo della colonna sonora di The Mandalorian:

“Ho letto la sceneggiatura all’inizio e ho avuto una conversazione con il creatore e produttore esecutivo Jon Favreau su ciò che stavamo cercando di fare. Mi ha mostrato alcune opere d’arte e immagini. Mi sono ispirato molto e mi sono semplicemente chiuso nel mio studio per un mese e mi sono circondato di tutti i diversi strumenti. Ho da poco iniziato a registrare me stesso, mi sembrava di meditare. Ecco come ho iniziato a scrivere musica da bambino. Volevo tornare un po’ in quella mentalità, perché ricordo di aver visto Star Wars per la prima volta da bambino. La musica, soprattutto, ha avuto un tale impatto su di me. Volevo riconnettermi. È stato come come iniziare un viaggio dentro me stesso. Ogni strumento mi ha portato ad un altro, ho iniziato con un flauto, e grazie a quegli strumenti ho avuto l’ispirazione. Sono andato al piano e ho suonato qualcos’altro. E poi sono andato alle chitarre e poi sono andato alla batteria, ho scritto circa cinque canzoni e queste canzoni sono diventate il materiale che ho usato durante la serie.”

L’account Twitter di The Mandalorian ha mostrato un video in cui il compositore si esibisce in tutte le location della serie, suonando i diversi strumenti utilizzati per creare la colonna sonora. Potete trovare le ultime informazioni sulla seconda stagione in questo articolo.