The Elder Scrolls Online: Rivelato il DLC Stonethorn

Durante il livestream svoltosi ieri su Twitch, ZeniMax Online Studios ha presentato Stonethorn, il prossimo DLC in arrivo per The Elder Scrolls Online che proseguirà la storia di Cuore Oscuro di Skyrim , l’avventura annuale che accompagna il gioco per tutto il 2020. The Elder Scrolls Online Stonethorn e l’Update 27 usciranno presto per PC, Mac, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia.

Questo Dungeon pack DLC e il nuovo aggiornamento porteranno nuove sfide, nuove avventure e diverse aggiunte tra cui:

Stone Garden dungeon di gruppo

Castle Thorn dungeon di gruppo

Nuovo set di oggetti e collezionabili

Nuova storyline per il Cuore Oscuro di Skyrim

Miglioramenti alle performance, vari fix e miglioramenti al bilanciamento (update 27)

Nel DLC Stonethorn, tu e il tuo team potrete esplorare due nuovi dungeon entusiasmanti basati sui racconti dei precedenti DLC Harrowstorm e Greymoor. Ma attenzione! Anche se questi dungeon fanno parte di una narrazione più ampia, potrai immergerti e goderti le loro storie senza dover completare nessuna delle precedenti avventure del Cuore Oscuro di Skyrim. In effetti, se lo desideri, potresti iniziare il tuo viaggio di un anno in questo momento!

Un esercito di vampiri sorge dalle sale fortificate di Castle Thorn, guidato dal maestro del mastio, la potente Lady Thorn. Prima che questa terribile schiera possa marciare contro la gente di Western Skyrim occidentali, dovrai assalire la fortezza, combattere questa mostruosa legione e fermare la loro invasione!

Quali opere terribili ha inventato il folle alchimista Arkasis nel suo laboratorio segreto? Le oscure creazioni dello Stone Garden, trovate nelle profondità delle caverne di Blackreach, sono qualcosa che non hai mai affrontato prima. Tu e il tuo gruppo dovrete affrontare il genio malvagio e i suoi orribili esperimenti, per evitare che nuovi mostri sorgano dalle profondità!

Questi dungeon offrono a te e i tuoi compagni avventure più emozionanti, piene di bestie mostruoso e impegnative battaglie con i boss da superare, nuove fantastiche missioni da sperimentare e una vasta selezione di obiettivi aggiuntivi, set di oggetti e collezionabili da guadagnare.