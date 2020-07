DualSense: mostrata la prima foto “dal vivo”?

Il primo oggetto ad essere stato mostrato della PlayStation 5 era stato il controller Dual Sense, ad aprile; un controller con tante differenze rispetto ai suo predecessori. Ci sono state molte cose interessanti dette dagli sviluppatori, ma finora sono state mostrate solo foto di stock. Ebbene, sta circolando in rete una foto che potrebbe essere la prima “dal vivo”, ovvero con proporzioni rispetto ad altri oggetti, in questo caso una mano.

Qualcuno sui forum di gioco ResetERA ha pubblicato la foto del presunto controller. Si tiene appunto su di una mano e si vede solo la parte frontale. Indubbiamente sembra un pad molto grande, ma è possibile che sia più solo la prospettiva della foto. L’utente che ha pubblicato questo post non si è fatto avanti per chiarire da dove provenga, né è stato verificato dallo staff di moderazione. Alcuni forum hanno anche sottolineato alcune cose che sembrano essere fuori posto, in particolare le levette analogiche che sembrano troppo logore.

Potrebbe quindi trattarsi di una foto fake, ed il tutto ovviamente è da prendere con le pinze, in attesa magari di conoscere aggiornamenti. Noi comunque ve la mostriamo qui sotto.