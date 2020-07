Jurassic World 3: Universal smentisce le voci di un altro arresto delle riprese

La Universal sta ridimensionando le voci sull’arresto delle riprese di Jurassic World 3. Lo studio ha infatti dichiarato che i rumor sull’arresto delle riprese sono imprecise. Prima di oggi circolava un rapporto secondo il quale le riprese si erano interrotte perché un membro della troupe era risultato positivo al coronavirus. Mentre Universal non ha verificato se quel dettaglio fosse vero, stanno insistendo sul fatto che la produzione si sta muovendo sul sequel di Jurassic World. Questa è la paura principale di chiunque sia responsabile di uno di questi grandi progetti di successo in questo momento. Hanno un sacco di tempo a causa della situazione del coronavirus, e gran parte del tempo impiegato di solito per gestire i problemi di produzione è stato eroso dalla realtà di COVID-19 e del lavoro da casa. Ci sono molte persone che incrociano le dita alla Universal affinché le cose procedono senza intoppi ora che le riprese sono ricominciate. Lo studios ha infatti dichiarato:

Sam Neill ha fornito ai fan alcuni aggiornamenti su come stiano andando le riprese di Jurassic World 3 dopo che le riprese erano state sospese per la pandemia di coronavirus:

“Hanno fatto due settimane, stavo aspettando a Londra che iniziassero le mie riprese e poi è diventato evidente che si sarebbe chiuso in un giorno o due. Ho preso un volo per Perth, sono arrivato fino a Sydney, ed è iniziata la quarantena. Noi riprenderemo il prima possibile. Dovremmo essere a Londra ma al momento è un casino completo. Mi piacerebbe pensare che forse potremmo iniziare o ricominciare da capo in questa parte del mondo e poi finire lì in studio. Stiamo usando il palco di Bond per costruire questi enormi set a Londra. Vorrebbero usarli, idealmente, ma se non cambia la situazione lì, non so quando potremo iniziare. “