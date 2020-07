Xiaomi: nuovi prodotti in arrivo questo mese

Sembra che Xiaomi si stia preparando per il lancio di svariati prodotti, che avverrà proprio questo mese, di preciso, il 15 Luglio. La notizia è stata pubblica sul canale twitter ufficiale dell’azienda e, a giudicare dal design di questo teasing, i cellulari sembrano essere, come sempre, in prima linea.

Non si hanno notizie certe ovviamente, e queste possono essere solo speculazioni, ma potrebbe benissimo trattarsi del nuovo Redmi 9, già disponibile in Spagna, ma (che ci crediate o no) ancora non acquistabile ne in Cina, ne in nessun altro paese al mondo.

A giudicare dalla TV nascosta nel numero “0” del titolo, si presuppone che la Xiaomi si stia riferendo al nuovo Mi TV Master, annunciato proprio la scorsa settimana.

Ovviamente pero’, non sappiamo dirvi di più e le nostre sono solo speculazioni, non ci resta che aspettare la prossima settimana e prepararci per l’arrivo dei nuovi prodotti dell’azienda cinese.